Доцент Щербаченко предупредил о мошенниках при аренде дач

Мошенники размещают объявления о несуществующих дачах и исчезают после получения денег, сообщает RT .

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что летом в сети появляется больше фальшивых объявлений об аренде загородных домов. Аферисты привлекают клиентов красивыми фото, удачным расположением и низкой ценой.

«В сети все чаще появляются „сказочные“ варианты загородных домов: красивые фото, отличное расположение, очень выгодная цена и „срочная продажа“, — сказал он.

Эксперт пояснил, что таких домов может не существовать, а снимки злоумышленники берут с чужих сайтов. Мнимый владелец торопит арендатора и просит перевести деньги за бронирование. После оплаты он может перестать отвечать, удалить объявление или разместить его на другой площадке.

Щербаченко посоветовал не переводить предоплату до личного осмотра дачи. Он также рекомендовал проверить номер телефона и фотографии из объявления в интернете. Насторожить должны фразы о большом числе желающих и требование срочно оплатить бронь.