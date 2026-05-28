Доцент Щербаченко предупредил о мошеннической схеме с социальными выплатами

Доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко предупредил в беседе с RT о схеме мошенников, при которой гражданам рассылают сообщения о социальных выплатах и пытаются заполучить доступ к личным данным.

По словам эксперта, обманные сообщения содержат официальные логотипы и наименования Социального фонда России, но ссылка ведет на фишинговый сайт. Там пользователя просят ввести данные банковской карты для «зачисления» денег или загрузить вредоносное приложение.

Для большей убедительности рассылка сообщений ведется со взломанных страниц друзей или знакомых, что снижает бдительность потенциальных жертв. Кроме того, мошенники активизируются в праздничные дни.