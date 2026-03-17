Доцент Щербаченко предупредил, что просьба снять самозапрет на кредиты указывает на мошенничество

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал RT о возможных схемах обмана, связанных с самозапретом на оформление кредитов.

По его словам, мошенники не могут напрямую отменить самозапрет без доступа к аккаунту «Госуслуг» жертвы. Однако они могут вынудить человека сделать это самостоятельно, используя обман и социальную инженерию.

Схема мошенничества начинается с звонка от незнакомца, который представляется сотрудником портала «Госуслуги», банка или органов власти. Жертве сообщают о якобы неправильной установке самозапрета или о мошеннических действиях, связанных с подачей заявки на кредит.

«Все сводится к тому, что для решения вопроса необходимо снять самозапрет на кредиты и займы. Мошенники всегда вас торопят и говорят, что действовать надо моментально», — подчеркнул Щербаченко.

Он отметил, что ни органы власти, ни банки, ни портал «Госуслуги» не просят пользователей снимать самозапрет на кредиты. Любые подобные просьбы должны рассматриваться как мошеннические.

Если человек услышал просьбу о необходимости снять самозапрет, то необходимо положить трубку, посоветовал специалист. В случае сомнений следует обратиться за советом к близкому родственнику или в соответствующие органы.