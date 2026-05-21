Доцент Щербаченко предупредил, что предоплата за просмотр арендной квартиры указывает на мошенников

Мошенники придумывают все более сложные схемы обмана при аренде жилья. Они используют фотографии реальных объектов недвижимости из других городов и предлагают их по значительно заниженной цене. Цель злоумышленников — привлечь потенциальных клиентов и обманным путем получить предоплату. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в интервью NEWS.ru .

«Нечестные на руку лица размещают снимки реальных объектов, находящихся в других регионах или даже странах, предлагая их по очень выгодной цене», привел слова специалиста «Ридус».

Эксперт рекомендует пользоваться только официальными приложениями для бронирования жилья, скачанными из проверенных источников. Также важно удостовериться в благонадежности разработчиков таких приложений.