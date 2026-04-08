Доцент Щербаченко посоветовал откладывать 10% от зарплаты для создания подушки безопасности
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, каким должен быть размер финансовой подушки безопасности.
По мнению эксперта, она должна покрывать обязательные расходы в течение трех месяцев. Для каждого человека идеальная формула накопления может быть разной. Однако специалист рекомендовал откладывать 5–10% от зарплаты для формирования подушки.
«Стоит стремиться увеличивать ее и доводить до 10–12 месяцев, чтобы были средства на случай непредвиденных или экстренных ситуаций», — отметил Щербаченко.
Щербаченко также посоветовал использовать автоматические перечисления определенной суммы в день зарплаты или самостоятельно переводить часть средств на выбранный отдельный счет.