Доцент Щербаченко положительно оценил законопроект, расширяющий возможности для сверхурочной работы

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с RG.RU оценил законопроект, который расширяет возможности для сверхурочной работы.

Эксперт отметил, что законопроект позволит оперативно закрывать вакансии без дополнительных затрат на поиск и адаптацию персонала. Это особенно актуально в периоды пиковой нагрузки, когда спрос на сотрудников значительно возрастает. Кроме того, инициатива предоставит возможность работникам увеличить доход за счет доплат за сверхурочную работу, написал MK.RU.

Щербаченко подчеркнул, что для малого и среднего бизнеса законопроект увеличивает порог численности работников с 35 до 70 человек. Это даст предпринимателям больше гибкости в управлении персоналом. Еще одним преимуществом эксперт назвал модернизацию трудовых отношений и внедрение электронного документооборота для подтверждения факта прохождения инструктажей по охране труда. Это позволит автоматизировать контроль, исключить подделку документов и снизить административную нагрузку.