Доцент Щербаченко отметил, что зарплаты в IT-сфере различаются в зависимости от опыта и специализации

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru , что зарплата IT-специалистов зависит от уровня их опыта и специализации. Junior специалисты могут рассчитывать на доход от 80 до 100 тысяч рублей, Middle разработчики — около 180–200 тысяч рублей, а Senior — около 300 тысяч рублей.

Важно учитывать, что внутри одного грейда зарплатная вилка также может различаться в зависимости от сферы работы. Так, более высокие зарплаты наблюдаются в областях, связанных с кибербезопасностью, искусственным интеллектом, разработкой и аналитикой.

По словам доцента, для многих специалистов важным фактором при выборе работы становится не только уровень дохода, но и форма занятости. В Москве по итогам февраля 2026 года компании разместили свыше 16,6 тысяч предложений о работе с удаленным форматом, что составляет 22–23% от всех вакансий на столичном рынке труда.

Доля вакансий в IT в 2025 году выросла на 7,5%, а средняя зарплата — на 15%, достигнув 146,5 тысяч рублей. При этом наиболее высокая верхняя заработная планка у «безопасников» и специалистов в сфере ИИ — около 550 тысяч рублей.