Доцент Щербаченко отметил, что при выборе турагента в интернете важно вносить предоплату после подписания договора

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал RT о том, как обезопасить себя при выборе турагента в интернете.

Он отметил, что важно проверять турагента по нескольким критериям. Во-первых, оплата должна производиться только на счет туроператора или по QR-коду.

«При переходе к оплате всегда видно наименование платежа и организацию — это туроператор. Эти данные можно сравнить с официальными источниками», — пояснил эксперт.

Во-вторых, турагент никогда не возьмет предоплату без договора. В документе должны быть указаны юридический адрес туроператора, его контактные данные и данные турагента, которые можно сверить в открытом доступе.

«Сначала вы подписываете договор через смс-код от туроператора или на официальном портале. Только потом — оплата», — отметил Щербаченко.

Также стоит обратить внимание на активность страницы или канала турагента.

«Настоящий турагент ведет страницу годами. Контент выходит регулярно, а не за один вечер», — объяснил эксперт.