Доцент Щербаченко объяснил утренние звонки мошенников

Мошенники звонят рано утром и поздно вечером, чтобы застать человека врасплох и не дать ему проверить информацию, передает NEWS.ru .

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что злоумышленники выбирают время, когда собеседник устал, отвлечен, находится в дороге или испытывает стресс. В таком состоянии люди чаще принимают необдуманные решения и хуже распознают обман.

«Аферисты намеренно создают ситуации, в которых у человека не остается ни времени, ни ресурсов, чтобы включить критическое мышление, проверить информацию или посоветоваться с кем-то», — цитирует Щербаченко sibdepo.

По его словам, мошенники пытаются вызвать панику фразами об обыске, уголовном деле или срочном декларировании средств. Их задача — лишить жертву возможности обдумать слова собеседника.

Щербаченко посоветовал не торопиться, положить трубку и перезвонить по официальному номеру. Он также призвал не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные и коды из СМС.