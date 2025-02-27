Доцент Щербаченко: не все западные бренды с радостью встретят в России

Возвращение западных брендов на российский рынок станет непростым процессом, поскольку местные производители уже заняли большинство ниш за последние три года. Такое мнение выразил Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, в беседе с Life .

По его словам, компании действительно смогут возобновить свою деятельность, однако придется столкнуться с жесткой конкуренцией. Местные предприниматели прочно закрепились на рынке, и иностранным игрокам предстоит приложить значительные усилия, чтобы вытеснить их, пояснил эксперт.

«Например, не все компании будут с радостью встречены на российском рынке», — заявил специалист.

Он также отметил, что для успешного возвращения иностранные организации должны преодолеть несколько препятствий: отмену санкций, восстановление платежеспособности и улучшение логистических условий.