Доцент Щербаченко назвал скуку одной из причин импульсивных покупок россиян
Жители России все чаще совершают импульсивные покупки, чтобы получить одобрение окружающих. Об этом NEWS.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Щербаченко назвал скуку, стресс и тревогу главными факторами импульсивных покупок в онлайне. По его словам, такие траты становятся быстрым способом получить дофамин при нехватке впечатлений или поддержки близких. Этому способствуют маркетологи, использующие стратегии со скидками и акциями вроде «два по цене одного».
Эксперт отметил, что 63% россиян стали чаще совершать демонстративные покупки ради статуса, а не ради функции вещи. При этом полный отказ от трат на удовольствия часто приводит к эмоциональным срывам. Чтобы избежать этого, Щербаченко советует делать паузу перед оплатой на маркетплейсах и завести отдельную карту с лимитом на спонтанные расходы.