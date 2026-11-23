Жители России все чаще совершают импульсивные покупки, чтобы получить одобрение окружающих. Об этом NEWS.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Щербаченко назвал скуку, стресс и тревогу главными факторами импульсивных покупок в онлайне. По его словам, такие траты становятся быстрым способом получить дофамин при нехватке впечатлений или поддержки близких. Этому способствуют маркетологи, использующие стратегии со скидками и акциями вроде «два по цене одного».

Эксперт отметил, что 63% россиян стали чаще совершать демонстративные покупки ради статуса, а не ради функции вещи. При этом полный отказ от трат на удовольствия часто приводит к эмоциональным срывам. Чтобы избежать этого, Щербаченко советует делать паузу перед оплатой на маркетплейсах и завести отдельную карту с лимитом на спонтанные расходы.