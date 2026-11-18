Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с RT рассказал, по каким признакам можно определить созданный мошенниками магазин в интернете.

Главным признаком мошеннического магазина доцент Щербаченко назвал слишком низкую цену без объяснения. Злоумышленники давят на срочность фразами «цена изменится через 10 минут», используют фишинговые домены и просят перевести деньги на карту физлица.

Подозрительны также идеальные отзывы и просьба уйти для оплаты в мессенджер.