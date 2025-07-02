Эколог Пинаев связал находку неизвестных грибов на Дальнем Востоке с множеством неоткрытого на Земле

В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае микологи обнаружили неизвестный ранее гриб. Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев в беседе с КомсаNews отметил, что обнаружение новых видов грибов свидетельствует о том, что на Земле еще многое не открыто.

«Говорить о научной или практически ценности обнаруженного гриба пока сложно. Важно понять, какими свойствами он обладает, как его может использовать человек. Новый вид — это всегда возможность понять тончайшие взаимосвязи в существующих экосистемах, изучить особенности местности и динамику изменений в конкретной местности», — подчеркнул Пинаев.

Открытие сделали специалисты из Ботанического института РАН, Тульского педагогического университета и сотрудница заповедника Светлана Бондарчук. Новый вид получил название плевромицес фори (Pleuromyces fauriei) в честь растения, на котором он растет.