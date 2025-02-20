Доцент РУДН Яблонских усомнился в возможности создания программы для определения дипфейков

Минцифры предложило создать программу, которая сможет распознать подделку голоса в реальном времени. О сложностях реализации этой инициативы рассказал президент международной академии цифровых коммуникации, доцент РУДН Андрей Яблонских в эфире радио «КП» .

По словам эксперта, разработка сервисов для определения дипфейков стоит больших денег, которые, вероятнее всего, придется платить мобильным операторам.

«Тут мы тоже упираемся в огромное количество нюансов. Например, плохая связь, и система посчитала реальный голос за дипфейк. Сбоев может быть достаточно много», — отметил Яблонских.

Он подчеркнул, что основная доля мошеннических звонков россиянам совершается из-за границы.