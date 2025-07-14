Доцент РТУ МИРЭА Шпагина сообщила, что проактивное планирование помогает улучшить летний отдых

Психолог объяснила, что проактивный подход к отдыху, подразумевающий осознанное распределение времени на активность и восстановление, считается более эффективным, чем реактивный подход, предполагающий, что организм восстановится сам по себе.

По словам Шпагиной, проактивное планирование позволяет предвидеть проблемы и активно управлять ситуацией, в отличие от реактивного подхода, который заключается в реагировании на уже произошедшие события.

Эксперт подчеркнула, что планирование не подразумевает жесткого диктата, а является способом лучше понять себя. Она отметила, что ключевым заблуждением является представление о том, что отдых должен быть стихийным. На самом деле, как показывают исследования, люди, фиксирующие свои планы в календаре, в три раза чаще их реализуют.