Доцент РТУ МИРЭА Двилянский предупредил о мошеннических схемах с продажей билетов на концерты
В летний сезон проведения фестивалей и концертов активизируются мошенники, предлагающие «лишние» билеты. Об этом рассказал кандидат технических наук и доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский в беседе с RT.
По словам эксперта, злоумышленники создают сайты — двойники популярных билетных операторов и размещают объявления о продаже от имени вымышленных людей.
«В итоге после оплаты покупатель получает либо недействительный QR-код, либо вообще ничего», — объяснил специалист.
Аферисты копируют дизайн настоящих билетных платформ, размещают известные логотипы и публикуют вымышленные положительные отзывы. Они привлекают жертв обещаниями «самой низкой цены» или «лучших мест».