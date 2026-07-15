Доцент РТУ МИРЭА Двилянский предостерег от мошеннических схем с домашним интернетом

Кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский предупредил в беседе с RT о новых схемах обмана, связанных с домашним интернетом.

Мошенники могут позвонить, представившись сотрудником техподдержки, и сообщить о необходимости перезаключить договор или подтвердить адрес установки. Они просят продиктовать код из СМС, который затем используют для входа в личный кабинет на сайте оператора или на портал Госуслуг.

Также злоумышленники могут предложить скачать «фирменное приложение для оптимизации Wi-Fi» или включить удаленный доступ к экрану для диагностики. Но на деле предлагают либо троян-стилер, перехватывающий логины и пароли из браузера, либо легитимную программу удаленного управления, открытую для соединения с сервером мошенника.

Двилянский отметил, что мошенники могут использовать фишинговые сайты-двойники, копирующие страницы оплаты интернета или личные кабинеты популярных провайдеров. Неопытные пользователи могут ввести на поддельной странице номер карты, CVV-код и срок действия, а эти данные затем используются для интернет-покупок или привязки к электронным кошелькам.

Отдельная угроза — поддельные открытые Wi-Fi сети с названиями, похожими на операторские. Подключаясь к такой сети, пользователь передает весь трафик через прокси-сервер злоумышленников, что позволяет им собирать пароли от всех посещаемых сайтов.