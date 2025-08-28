Доцент РТУ МИРЭА Дорохов посоветовал выбирать канцтовары на водной основе для безопасности детей

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА имени А. Н. Реформатского Андрей Дорохов в разговоре с сайтом Lenta.ru указал на потенциальные угрозы для здоровья детей от канцелярских принадлежностей с токсичными компонентами. Среди наиболее рискованных — товары с нестабильными красителями, ароматизаторами и пластификаторами.

«Фломастеры с яркими цветами и резким запахом могут включать в свой состав спиртовые или ацетоновые основы, провоцирующие раздражение органов дыхания. Пластилин, источающий выраженный запах, сигнализирует о присутствии фенольных соединений или синтетических стабилизаторов. При взаимодействии с теплом рук ребенка такие вещества способны выделять вредные испарения, — цитирует специалиста «Ридус».

Химик посоветовал отдавать предпочтение краскам и клеям на водной основе, так как они не содержат органические растворители. Дорохов также рекомендовал избегать канцтоваров с лакированными поверхностями или блестками, а также выбирать изделия из натуральных материалов без запаха. Важное значение имеет наличие информации о производителе, стране происхождения, составе и знаке соответствия ЕАС на упаковке.