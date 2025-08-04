Доцент РОСБИОТЕХа Суслянок рассказал, что витамин С в овощах быстрее всего разрушается при варке

Сезонных овощей летом много, и важно не упустить возможность обогатить организм витаминами. Однако термическая обработка и засолка могут привести к потере полезных веществ. Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок рассказал Life.ru , каких витаминов стоит опасаться потерять.

По словам Георгия Суслянка, витамин С — самый нестойкий. При варке теряется до 50–70%. Витамины группы В (В1, В6, В9) чувствительны к нагреванию, а фолиевая кислота (В9) разрушается при длительной варке.

Термообработка томатов и моркови, напротив, повышает усвоение ликопина и каротина. Их лучше запекать с небольшим количеством масла. Бульон от варки овощей можно использовать для супов, так как минералы (калий, магний) частично переходят в воду. Квашеная капуста сохраняет витамин С и пробиотики, но избыток соли снижает пользу — соленые овощи стоит вымачивать перед употреблением.

Для максимального сохранения витаминов эксперт советует сочетать сырые и обработанные овощи, минимизировать длительное кипячение и использовать такие методы приготовления, как запекание, тушение и быстрая пастеризация.