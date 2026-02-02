Доцент РОСБИОТЕХа Шихов отметил, что риск получить серьезную инфекцию от немытой банки с газировкой невелик

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Сергей Шихов сообщил «Газете.Ru» , что риск получить серьезную инфекцию от немытой банки с газировкой невелик, однако стоит быть бдительным.

По словам эксперта, алюминиевая тара проходит постоянную мойку и дезинфекцию на всех этапах производства и транспортировки до магазина. На этапе формирования групповой упаковки банки гарантированно чистые.

Однако при длительном хранении на прилавках или при нарушении правил торговли могут возникнуть гигиенические риски. Среди примеров таких нарушений — неправильное хранение, грязные полки или тара.

Шихов отметил, что опасность инфицирования при питье из алюминиевой банки незначительна, но всегда нужно оценивать возможные риски. Если есть сомнения в соблюдении правил хранения и реализации, банку рекомендуется предварительно помыть с моющим раствором и ополоснуть под проточной водой.