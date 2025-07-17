Доцент РОСБИОТЕХа Кулач посоветовала отпустить мякоть арбуза в воду, чтобы проверить наличие нитратов

Арбузы могут содержать вредные вещества, если при их выращивании использовались неправильные агротехнические приемы. Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач поделилась с «Газетой.Ru» методами определения арбузов, содержащих химикаты.

Эксперт указала на признаки, вызывающие подозрение: глянцевая кожура, свидетельствующая о возможной обработке химикатами для продления срока хранения, и желтоватые или белые прожилки в мякоти, указывающие на высокое содержание нитратов. Неравномерная окраска мякоти также сигнализирует об избытке удобрений.

Отсутствие вкуса или химический привкус у арбуза — тревожные сигналы. Ярко-красная мякоть с фиолетовым оттенком — признак наличия нитратов, отметил сайт aif.ru.

Кулач предложила способ проверки арбуза на нитриты в домашних условиях: кусочек мякоти следует опустить в воду. Если вода окрасится в розовый цвет, то нитраты присутствуют.

Доцент рекомендовала покупать арбузы в августе-сентябре, когда они созревают естественным путем, и избегать стихийных рынков возле дорог, так как арбузы могут впитывать тяжелые металлы.