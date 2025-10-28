Доцент РОСБИОТЕХа Фоменко посоветовала не хранить сыр в полиэтиленовой упаковке

Сыр — продукт, который продолжает дозревать после вскрытия. Правилами хранения продукта поделилась доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, одной из самых распространенных ошибок является использование полиэтиленовой упаковки.

«Пластик удерживает влагу, и это приводит к накоплению конденсата, а следовательно, к росту плесени. Даже если сыр куплен в ней, после вскрытия лучше сразу заменить упаковку», — пояснила специалист.

Она предложила завернуть продукт в вощеную бумагу, пергамент или фольгу. Они позволяют сыру «дышать» и предотвращают его пересыхание. Важно не заворачивать сыр слишком плотно.

Фоменко также добавила, что для предотвращения образования плесени можно обратиться к методу с солью. На дно стеклянного контейнера следует насыпать немного приправы и поместить туда продукт, завернутый в бумагу или пергамент.