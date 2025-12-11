Доцент РОСБИОТЕХа Баликоева рассказала, что хранение алкоголя на балконе зимой может привести к потере вкуса

Алкоголь может потерять свои вкусовые качества и испортиться при хранении на балконе в мороз. Об этом рассказала доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Фатима Баликоева в беседе с « Газетой.ru ».

Как пояснила специалист, спиртные напитки, особенно шампанское и игристые вина, чувствительны к перепадам температуры. Изменение давления в бутылке может привести к утечке газа или даже к разрыву стекла.

«Водка после сильного охлаждения тоже теряет вкус», — отметила эксперт.

Баликоева также подчеркнула, что нельзя хранить алкоголь под прямыми солнечными лучами. Фотохимические реакции способны разрушить химические соединения напитка, и первым сигналом станет выцветающая этикетка, добавили «Известия».