Доцент РЭУ Лебединская рассказала о неплохом заработке на дачных цветах в сезон

Выращивать цветы на даче можно не только для собственного удовольствия, но и для получения прибыли. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская поделилась с Life.ru информацией о том, какой доход могут принести цветочные букеты при грамотном подходе.

На приусадебном участке можно чередовать выращивание различных видов цветов в зависимости от времени года. Весной популярны нарциссы, тюльпаны, гиацинты и композиции из первоцветов. Летом – пионы, розы, ромашки, гладиолусы, а также экзотические дельфиниумы, гвоздики, эустомы, лилии и ранние сорта георгин. Осенью – цинии, хризантемы и поздние георгины. Кроме того, можно рассмотреть возможность выращивания многолетних цветов, таких как хоста, бордюрный ирис, флоксы метельчатые, гейхеры и лаванда.

Лебединская отметила, что март – самый удачный месяц для продаж. В это время покупатели предпочитают весенние цветы: тюльпаны, подснежники, гиацинты, мимозы и ирисы. Летом и осенью продажи немного снижаются. Однако, по словам эксперта, сложнее определить, кому продавать букеты.

Для продажи не обязательно организовывать сложную систему доставки, достаточно разместить объявление на дачном заборе с предложением свежих букетов. Также можно открыть собственный цветочный магазин, дополнив ассортимент импортными цветами, сообщила эксперт.