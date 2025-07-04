Доцент РЭУ Лебединская назвала выезд на природу с шашлыками более выгодным мероприятием, чем ресторан

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что летом 2025 года выезд на природу с шашлыками может оказаться выгоднее, чем посещение ресторана, где чек на человека начинается от 2200 рублей. Как проинформировал Life.ru , для пикника на четырех человек потребуется 2 килограмма мяса, 250 граммов репчатого лука, соль, приправы и вода.

Стоимость продуктов зависит от вида мяса: баранина будет стоить около 2701 рубля, телятина — 2108 рублей, свинина — 1280 рублей, курица — 970 рублей. В небольших городах цены могут быть ниже: 2340, 1982, 1360 и 856 рублей соответственно, написал телеканал «Санкт-Петербург».

«Не лишними будут овощи (огурцы и помидоры по 250 грамм на человека), лепешки, зелень и кетчуп. В зависимости от сорта и размера на это придется потратить около 500 рублей. Некоторые дачники уже собирают первый урожай, расходы можно снизить», — отметила Лебединская.

По оценкам эксперта, арбуз весом 10 килограммов обойдется примерно в 700 рублей, а абрикосы и ананасы увеличат расходы примерно на 500 рублей.

Что касается напитков, то, по словам специалиста, затраты на алкоголь обычно составляют не более 15% от общего бюджета пикника.