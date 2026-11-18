Перед наступлением морозов водителям следует заменить минеральные моторные масла на синтетические. Об этом URA.RU рассказал доцент Базовой кафедры индустрии качества РЭУ имени Плеханова Сергей Калачев.

Эксперт пояснил, что на холоде масло густеет и увеличивает сопротивление вращению коленчатого вала. Неправильный выбор состава грозит поломкой стартера, перегревом двигателя и быстрым износом деталей из-за сухого трения.

Калачев рекомендовал ориентироваться на маркировки SAE 0W и 5W. Индекс 0W гарантирует безопасный холодный пуск при морозах до −40 градусов, а 5W подходит для температур до −35 градусов.

Специалист добавил, что загустевшая смазка особенно вредит автоматическим трансмиссиям и вариаторам, нарушая регулировку давления и вызывая проскальзывание ремня. При выборе жидкости он посоветовал в первую очередь изучить инструкцию к автомобилю.