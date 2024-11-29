Доцент РАНХиГС Добромыслов заявил, что недооценка труда в России связана с социалистическим восприятием рынка

Традиционная недооценка рабочей силы в России уходит корнями во времена СССР. Именно социалистическое восприятие рынка влияет на то, что российские специалисты получают в два-три раза меньше, чем их западные коллеги. Таким мнением поделился доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что при этом производительность и качество работы отечественных и иностранных специалистов находится на одном уровне, передает infox.ru.

Сейчас наблюдается рост зарплат у курьеров и работников заводов. Это связано с нехваткой кадров в этих сферах, добавил Добросмыслов.