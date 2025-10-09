Доцент РАНХиГС Черниговский поддержал разработку программы для пивоваренной отрасли

Доцент РАНХиГС в Санкт-Петербурге и глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский обсудил с ИА НСН возможные последствия расширения мер поддержки пивоваренной индустрии.

Замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов анонсировал планы помощи российским пивоварам, аналогичные принятым для виноделов, что должно стимулировать вытеснение зарубежных брендов.

Черниговский подтвердил положительное воздействие программы поддержки на алкогольный сектор, указав, что российский рынок алкоголя включает около 11,5 миллиарда литров продаж ежегодно, из которых 8,5 миллиарда составляют продажи пива и пивных напитков. Причиной доминирования пива он называет низкий акциз по сравнению с прочими категориями спиртного.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшее расширение льгот для пивоваров снизит разницу в цене между официальной и контрафактной продукцией, что сократит смертность от употребления некачественного алкоголя. Вместе с тем Черниговский счёл необходимым расширить меры поддержки на всю легальную отрасль алкоголя, поскольку нынешние привилегии сконцентрированы преимущественно на пивоваренном секторе.