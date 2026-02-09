Доцент РАНХиГС Черниговский отметил недостатки идеи со страшными картинками на алкоголе

Доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Максим Черниговский в интервью ИА НСН прокомментировал идею с введением обязательных устрашающих изображений на алкогольной продукции.

По его словам, такие меры станут дополнительной финансовой нагрузкой именно для официальных производителей спиртного, что приведет не к сокращению употребления алкоголя, а к росту популярности дешевых и слабо контролируемых напитков.

«Нелегальные производители не будут печатать на бутылках эти устрашающие картинки», — подчеркнул эксперт.

Черниговский отметил, что такая инициатива, несмотря на многолетнее обсуждение, пока не была реализована именно потому, что создаст значительные проблемы для легального бизнеса и повысит конкурентоспособность теневого сектора производства алкоголя.