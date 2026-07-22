Доцент ПНИПУ Пестриков рассказал, что низкий центр тяжести придает электромобилям большую устойчивость на поворотах
Электромобили все чаще встречаются на российских дорогах, но массового перехода на них пока не наблюдается. Одни считают их транспортом будущего, другие — дорогой альтернативой с ограничениями. Ученый Пермского Политеха поделился с URA.RU плюсами использования электромобилей.
Одним из преимуществ электромобилей является низкий центр тяжести. Тяжелая батарея весом 300–500 килограммов расположена в днище между осями, что придает автомобилю большую устойчивость на поворотах. Это особенно важно в условиях городской суеты и на скользкой дороге.
«Крен минимальный, а сцепление стабильное», — отметил доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Сергей Пестриков.
Еще одним плюсом является система рекуперации. При торможении батарея подзаряжается, возвращая до 30 % заряда. В плотном трафике средний уровень подзарядки достигает 22 %, а у некоторых моделей — до 40 %.
«Общая эффективность электрического транспортного средства значительно выше», — подчеркивает эксперт.
Электромобили проще по конструкции, чем автомобили с бензиновым двигателем. В них нет сложного мотора внутреннего сгорания, поэтому обслуживание сводится к проверке проводки и замене салонного фильтра раз в год. Это делает их более доступными в обслуживании. «Затраты ниже на 30–50 %», — комментирует эксперт Пермского Политеха.
Также электромобили легко запускаются в мороз без вспомогательных средств. Электромотор не требует прогрева, и запуск происходит мгновенно. «Десятки электрических моделей заводились стабильно без каких-либо дополнительных систем в диапазоне от –10 до –25 градусов», — пояснил ученый.
Кроме того, электромобили работают тише, что повышает внимание и безопасность водителя.