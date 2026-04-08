Доцент Пинаев предупредил, что нерегулярная влажная уборка может спровоцировать появление пылевых клещей

Весной многие занимаются генеральной уборкой. Пыль не только портит внешний вид помещений, но и может быть опасна для здоровья. RT узнал у экспертов, как минимизировать количество пыли в доме.

Кандидат экономических наук, доцент Владимир Пинаев рассказал, что пыль состоит из множества компонентов, включая частицы человеческого эпителия, волос, кожи и шерсти животных. В сезон цветения к пыли добавляется пыльца растений.

По словам эксперта, в домашней пыли живут пылевые клещи. Они не кусают человека, но продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. Владимир Пинаев подчеркнул, что нерегулярная влажная уборка, захламленность помещений и страсть к накопительству могут способствовать появлению пылевых клещей.

«Важно понимать, что стерильная чистота в наших условиях невозможна, — отметил эксперт. — Однако необходимо поддерживать максимальный уровень чистоты во всех помещениях — освобождать дом от хлама и грязи».

Основатель и руководитель клининговой компании «Бриллиант чистоты» Ольга Подберезская поделилась главными принципами профессиональной уборки, которые можно применить дома. Она подчеркнула, что пыль постоянно циркулирует в пространстве, поэтому важно проводить уборку сверху вниз. Сначала нужно очищать верхние поверхности, затем мебель и в конце пол. Это позволяет не перегонять пыль с места на место.

Эксперт отметила, что профессиональная уборка проводится в два этапа: сухая уборка, когда все поверхности очищают от пыли, и влажная уборка с использованием бытовой химии. По мере необходимости клинеры добавляют в воду средства с антистатическим эффектом, чтобы пыль не оседала на поверхностях.