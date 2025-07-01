Доцент ПГНИУ Шихов сообщил об аномальных осадках в Прикамье на неделе

Циклон, который сформировался в Скандинавии и движется в сторону Татарстана, со вторника, 1 июля, начнет оказывать влияние на погоду в Пермском крае. Об этом сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в своем Telegram-канале «Опасные природные явления». Его слова привел сайт properm.ru.
По данным специалиста, активный циклон принесет с собой холодный фронт. Начиная с пятницы, в регион придет новый циклон, сопровождаемый сильными дождями в северных районах Свердловской области. В Пермском крае же осадки будут продолжаться. Прогнозируется, что температура воздуха в течение всей недели будет колебаться в диапазоне от +10 до +16 градусов ночью и от +18 до +23 градусов днем.
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