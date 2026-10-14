Доцент Пестриков заявил, что менять резину нужно при среднесуточной температуре около +7 градусов три дня подряд

Доцент ПНИПУ Сергей Пестриков рассказал сайту URA.RU , когда нужно менять резину и как подготовить автомобиль к холодам.

По словам специалиста, переходить на зимние шины и менять щетки стеклоочистителей следует, когда среднесуточная температура около +7 градусов держится три дня подряд. Затягивать с этим опасно: летняя резина на холоде твердеет, что ухудшает сцепление с дорогой и удлиняет тормозной путь.

Пестриков также рекомендовал проверить аккумулятор, свечи зажигания, отопитель и тормоза. При морозе в минус 20 градусов емкость батареи способна снизиться вдвое, поэтому важно очистить клеммы и полностью зарядить ее. Кроме того, эксперт посоветовал перейти на синтетическое моторное масло, полностью слить летнюю омывающую жидкость и дополнить аварийный набор тросом и проводами для прикуривания.