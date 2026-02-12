Кандидат экономических наук, доцент ННГУ имени Лобачевского Людмила Суходоева умерла в возрасте 77 лет 10 февраля. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Людмила Федоровна внесла огромный вклад в развитие экономической науки и образовательной деятельности Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Преподавательскую карьеру она начала в 1970 году, проработав на кафедре коммерческого дела и занимая должности заместителя декана на факультете экономики и финансов.

Студенты и коллеги отмечали ее высокий профессионализм, человечность и бескорыстное отношение к профессии. Многие из ее воспитанников стали известными учеными и высококвалифицированными специалистами в различных сферах экономики и управления.

Прощание с Людмилой Федоровной состоялось в крематории 12 февраля.