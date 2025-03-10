Доцент Мусиенко: при подсчете личной инфляции важна сопоставимость данных

Эксперт проекта «Моифинансы.рф» и доцент Финансового университета при правительстве Светлана Мусиенко рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik , как подсчитать личную инфляцию.

По словам эксперта, для выявления соответствующих сведений нужно учитывать индивидуальную потребительскую корзину и соблюдать правило сопоставимости данных.

«Данные должны быть сопоставимы по составу потребления. Всегда нужно сравнивать изменение цен на один и тот же набор или категорию товаров и услуг. Если в одном месяце вы потратили 30% бюджета на продукты питания и 20% на отдых и развлечения, а в следующем 30% — на продукты и 5% — на отдых, то данные будут несопоставимы», — пояснила специалист.

Она посоветовала учитывать сезонные и периодические траты, сравнивая стоимость в аналогичные периоды, а также сопоставлять данные по ценовой категории, учитывая изменение уровня дохода. Формула расчета: (текущие затраты ÷ предыдущие затраты - 1) × 100%.