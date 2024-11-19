Доцент Меренков: новые скоростные дороги способствуют развитию бизнеса и привлечению инвестиций

Доцент кафедры Управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков в беседе с изданием «Мир 24» рассказал, что высокоскоростные дороги способствуют росту деловой активности и туризма.

По словам эксперта, скоростные дороги дают импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков, а также являются основой для связи логистических, аграрных и производственных центров. Он уточнил, что за лето 2024 года трафик в России увеличился на 8,6% — скоростными автомагистралями воспользовалось 4,7 миллиона автомобилей.

«Сегодня в управлении госкомпании „Автодор“ несколько федеральных трасс, среди основных — М-1 „Беларусь“, М-3 „Украина“, М-4 „Дон“, М-11 „Нева“, М-12 „Восток“, А-113 ЦКАД», — сказал Меренков.

Собеседник добавил, что новые дороги способствуют развитию бизнеса и привлечению дополнительных инвестиций. Благодаря их строительству запускаются масштабные инфраструктурные проекты.