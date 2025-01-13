Доцент Меликова: сонливость и потеря интереса к играм могут указывать на невралгические болезни у животных

Заболевшие домашние животные спят больше обычного и меньше играют. О неочевидных симптомах неврологических болезней у питомцев рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова в интервью «Газете.Ru».
По словам эксперта, кошки и собаки могут кружиться на одном месте или пошатываться. Им становится сложно наклониться к миске, поэтому воду для них обычно поднимают повыше. Иногда животные едят и пьют лежа. Это тоже может быть тревожным сигналом.
Если неврологическое заболевание затрагивает спинной мозг, питомец испытывает трудности с передвижением. Его походка становится шаткой, он может падать, предупредила Меликова.
Сотни мужчин уедут в США. На Украине нашли плюсы в решении Зеленского
Стало известно, что приведет цивилизацию к концу света
Взрывы прогремели над городом Алексин в Тульской области
Лекция об истории создания Центра подготовки космонавтов прошла в Химках
Женщина съела плаценту после домашних родов
Стало известно о неожиданных планах ВСУ в Великой Новоселке и Времьевке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте