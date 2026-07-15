Доцент Мединститута ПГУ Мария Морозова умерла на 39-м году жизни

В Пензенской области на 39-м году жизни скоропостижно скончалась доцент кафедры «Физиология человека» Медицинского института ПГУ Мария Игоревна Морозова. Уход из жизни молодого ученого стал тяжелой утратой для научного сообщества, написала «Пенза-пресс» .

Игоревна посвятила работе в университете более десяти лет своей жизни, зарекомендовав себя как исполнительный и добросовестный сотрудник. За свою карьеру она стала автором 25 учебных изданий и научных трудов. Ее профессиональный путь начался с отличием оконченной Пензенской государственной сельскохозяйственной академии (ныне — ПГАУ) по специальности «Технолог». В 2010 году она поступила в очную аспирантуру по специальности «Микология», а уже в 2013 году защитила кандидатскую диссертацию на тему эколого-биологических особенностей редких видов ксилотрофных базидиомицетов и путей их сохранения в Пензенской области.

Ее академическая карьера развивалась стремительно: с 2014 года она трудилась старшим преподавателем на кафедре микробиологии, эпидемиологии и инфекционных болезней, затем перешла на кафедру физиологии человека, где с 2017 года занимала должность доцента.

Пресс-служба университета выразила глубокие соболезнования родным и близким покойной. Подробная информация о месте и времени прощания будет сообщена дополнительно.