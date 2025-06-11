Доцент Лукьянова назвала обрезку кустов ключевым этапом ухода за малиной

Малина — одна из самых популярных ягод в российских садах. Чтобы получить хороший урожай, недостаточно просто посадить куст. Важно правильно ухаживать за растением, и тут обрезка играет ключевую роль. Лектор Общества «Знание», доцент Мичуринского государственного аграрного университета Елена Лукьянова в беседе с «ФедералПресс» поделилась советами по уходу за малиной.

Как отметила эксперт, малина может расти даже на пустырях, но для полноценного урожая нужно обеспечить ей подходящие условия. Куст может плодоносить до 20 лет на дачном участке, если почва богата органикой и место хорошо освещено. Пересаживать растение без необходимости не нужно.

Лукьянова подчеркнула, что обрезка кустов — это ключевой этап ухода. Ее проводят три раза за сезон: весной, летом и осенью. Весной удаляют сухие и слабые побеги до начала сокодвижения и распускания листьев, что помогает кусту сосредоточиться на развитии сильных стеблей.

Летом, в конце июня или начале июля, срезают отплодоносившие ветви и укорачивают верхушки молодых побегов, чтобы стимулировать образование боковых веточек. Осенью проводится санитарная и омолаживающая обрезка: удаляются старые, больные и слабые побеги, чтобы растение ушло в зиму без лишней нагрузки.

«Обрезка помогает поддерживать здоровье малины и увеличивать урожайность. Это базовый прием, который не требует больших усилий, но существенно влияет на состояние куста. Если делать ее правильно, растения стабильно дают крупные и вкусные ягоды», — объяснила Лукьянова.

Ремонтантная малина требует особого подхода. Если она плодоносит один раз за сезон, ее срезают полностью. Если садовод рассчитывает на два урожая, применяют дифференцированную обрезку: двухлетние побеги укорачивают, однолетние — удаляют. На производственных плантациях кусты скашивают под корень, а всю срезанную массу сжигают — в ней могут быть вредители и очаги заболеваний.