Доцент Леонова: при электроотоплении можно сделать перерасчет за свет

С 2025 года в России начнет действовать сезонный коэффициент 1,8, распространяющийся на период отопительного сезона. Благодаря нему граждане смогут вернуть переплату за электроэнергию. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова в беседе с сайтом « Прайм »

По словам эксперта, возврат возможен, если квартира не оборудована системой газового отопления. В таком случае обогрев помещения осуществляется посредством электрических устройств. В конце зимы и весной многие получили большие счета за электричество из-за отопления, добавил сайт KP.RU.

Чтобы избежать подобной переплаты, правительством было принято решение ввести сезонный коэффициент до 1,8 в течение отопительного периода, уточнила Леонова.