Доцент Кырлан предупредил о штрафах за разведение кур на балконе

Разводить кур в квартире, на балконе или в гараже нельзя — это нарушает санитарные нормы и может привести к штрафам и судебным разбирательствам. Такое предупреждение сделал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Марчел Кырлан в беседе с РИАМО .

Эксперт отметил, что балконы и гаражи не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам. Содержание кур влечет за собой появление специфического запаха, шума и биологических отходов, что нарушает права других жильцов на благоприятную среду обитания.

По словам Кырлана, даже при установке современной клетки и поддержании чистоты, сам факт нахождения сельскохозяйственных животных в жилом фонде незаконен. Это же касается и гаражей, которые чаще всего предназначены для хранения транспорта, добавил MK.Ru.