Доцент Куликов посоветовал покупать ягоды в проверенных местах

Выбор свежих ягод — это вопрос не только вкуса, но и здоровья. В беседе с Life.ru доцент и директор Института прикладной биотехнологиии пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов поделился советами, как отличить качественные плоды от потенциально опасных.

По его словам, внешний вид ягоды может многое рассказать о ее полезности и безопасности. Например, спелые и полезные экземпляры имеют характерный для своего сорта цвет и структуру.

«Чем более зрелая ягода, тем больше в ней содержится ценных полифенолов и антиоксидантов, которые и делают ее полезной для здоровья», — пояснил специалист.

Также Куликов рекомендовал покупать ягоды в проверенных местах, где можно запросить документы, подтверждающие их безопасность. Перед употреблением все плоды необходимо тщательно промыть под проточной водой. Это поможет удалить возможные загрязнения и снизить риск употребления вредных веществ.