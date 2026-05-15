Доцент Козьякова рассказала, что в Татарстане вырос интерес к аспирантуре, но до защиты доходят немногие

В 2025 году в вузах Татарстана обучалось 4,2 тысячи аспирантов, что на 1,3 тысячи больше, чем в 2020 году. Однако лишь 17% из них защитили диссертацию. Об этом сайту Inkazan рассказала доцент Финансового университета Наталия Козьякова.

По словам эксперта, аспирантура нужна для углубления знаний и получения степени кандидата наук, что важно для карьеры в науке и преподавании. Основные причины низкой защиты — потеря мотивации, работа и неэффективное научное руководство.

Поступление доступно с высшим образованием, но защита требует научных публикаций и поддержки диссертационного совета, добавила Козьякова.