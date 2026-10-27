Доцент Котилевец назвала автозаполнение в браузере угрозой для безопасности информации

Функция автозаполнения логинов, паролей и данных карт в браузере несет угрозу для безопасности информации. Об этом RT сообщил доцент Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

По словам специалиста, браузеры сохраняют конфиденциальные сведения в одном месте в открытом доступе, из-за чего вредоносные программы могут легко перехватить их. Кроме того, злоумышленники используют скрытые поля и фишинговые сайты для кражи данных, а оставленное без присмотра устройство позволяет посторонним войти в чужие аккаунты.

Эксперт порекомендовал перейти на отдельные менеджеры паролей с шифрованием либо отключить автозаполнение для платежных реквизитов и адресов. Для паролей стоит включить подтверждение перед вводом, а также регулярно обновлять браузер и стирать старые записи.