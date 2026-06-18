Доцент Карапетова связала появление белых акул в акватории Японского моря с изменением климата
Из-за повышения температуры воды в Приморье рыбаки все чаще стали замечать морских хищников, в том числе тунца и даже акул-людоедов. Хотя нападения акул на человека остаются редкими, специалисты призывают соблюдать меры предосторожности во время отдыха на море, сообщил «ФедералПресс».
По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Ирины Карапетовой, появление белых акул в акватории Японского моря может быть связано с изменением климата, повышением температуры воды и миграцией косяков рыбы. Белая акула не является постоянным обитателем вод Приморья и чаще рассматривается как редкий гость, мигрирующий из более теплых районов.
Чтобы избежать встречи с акулой, стоит внимательно оценивать обстановку перед заходом в воду. Одним из тревожных сигналов может стать необычное поведение морских обитателей, например неестественная вялость или паника рыб и чаек.