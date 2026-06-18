Доцент Карапетова связала появление белых акул в акватории Японского моря с изменением климата

Из-за повышения температуры воды в Приморье рыбаки все чаще стали замечать морских хищников, в том числе тунца и даже акул-людоедов. Хотя нападения акул на человека остаются редкими, специалисты призывают соблюдать меры предосторожности во время отдыха на море, сообщил «ФедералПресс» .

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Ирины Карапетовой, появление белых акул в акватории Японского моря может быть связано с изменением климата, повышением температуры воды и миграцией косяков рыбы. Белая акула не является постоянным обитателем вод Приморья и чаще рассматривается как редкий гость, мигрирующий из более теплых районов.

Чтобы избежать встречи с акулой, стоит внимательно оценивать обстановку перед заходом в воду. Одним из тревожных сигналов может стать необычное поведение морских обитателей, например неестественная вялость или паника рыб и чаек.