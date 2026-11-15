Доцент Карапетова рассказала, что зерна натуральной икры слегка различаются по размеру и форме
Доцент Финансового университета при правительстве России Ирина Карапетова рассказала «ФедералПресс», как отличить натуральную икру от подделки.
Эксперт назвала пять признаков подлинности. На упаковке обязательно должны быть указаны вид рыбы, масса, состав, условия и срок хранения, дата изготовления и данные производителя. Маркировки «имитация» или «икорный продукт» говорят о другой категории товара, а не об обмане. Насторожить должны поврежденная или вздутая банка и слишком низкая цена, отметил «ТСН24».
Настоящие зерна слегка различаются по размеру и форме, лопаются при легком нажатии и умеренно пахнут рыбой без кислинки. Искусственные икринки обычно выглядят чересчур идеальными. Проверить качество можно горячей водой: натуральный белок свернется, образуя белые хлопья, а вода помутнеет. После вскрытия продукт необходимо хранить в холодильнике и употребить строго в установленный срок.