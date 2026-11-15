Доцент Карапетова рассказала, что зерна натуральной икры слегка различаются по размеру и форме

Эксперт назвала пять признаков подлинности. На упаковке обязательно должны быть указаны вид рыбы, масса, состав, условия и срок хранения, дата изготовления и данные производителя. Маркировки «имитация» или «икорный продукт» говорят о другой категории товара, а не об обмане. Насторожить должны поврежденная или вздутая банка и слишком низкая цена, отметил «ТСН24».

Настоящие зерна слегка различаются по размеру и форме, лопаются при легком нажатии и умеренно пахнут рыбой без кислинки. Искусственные икринки обычно выглядят чересчур идеальными. Проверить качество можно горячей водой: натуральный белок свернется, образуя белые хлопья, а вода помутнеет. После вскрытия продукт необходимо хранить в холодильнике и употребить строго в установленный срок.