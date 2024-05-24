Доцент Капусткин: модернизация налогового законодательства нужна прежде всего для бюджета страны

Доцент кафедры мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Капусткин в разговоре с «Петербургским дневником» прокомментировал предложение министра финансов Антона Силуанова модернизировать налоговое законодательство в России.

По словам эксперта, модернизация нужна прежде всего для бюджета страны.

«Ввиду известных причин наблюдается определенное сокращение доходов, поскольку мы не можем в тех же объемах продавать наши энергоресурсы. Безусловно, есть необходимость эти неполученные доходы восполнять», — сообщил доцент.

Полученные от налогов средства, по словам Капусткина, будут использоваться в том числе для реализации нацпроектов.