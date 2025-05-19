Доцент Качкин посоветовал выращивать на участке мяту, ромашку и календулу

Доцент Новосибирского госмедуниверситета Константин Качкин рассказал, как превратить дачный участок в домашнюю аптечку. В беседе с « ФедералПресс » он перечислил лекарственные растения, подходящие для выращивания на огороде.

Специалист посоветовал обратить внимание на ромашку аптечную, известную обезболивающим и противовоспалительным действиями. Она предпочитает расти на солнечных участках с легкой почвой.

По словам эксперта, еще один вариант — перечная мята, которая славится высоким содержанием ментола, обладающего успокаивающими и желчегонными качествами. Мяту рекомендуется сажать в контейнерах либо ограничивать ее распространение специальными барьерами из-за быстрого роста.

Качкин также предложил посадить календулу, обладающую дезинфицирующим свойством. Этот неприхотливый цветок успешно растет практически на любой почве, самостоятельно распространяется семенами и радует глаз непрерывным цветением летом.