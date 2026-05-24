Доцент Храмова рассказала, что все больше компаний переходят на частичный аутсорсинг для экономии

В условиях кадрового голода многие компании продолжают сокращать штат. Возникает вопрос: что дешевле для бизнеса — держать работника в штате со всеми выплатами или перевести его на подряд и платить только за фактически отработанные часы? На этот вопрос ответила доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова в комментарии RuNews24.ru .

По словам эксперта, увольнение сотрудников из «проблемных» отраслей, где наблюдается дефицит кадров, например в строительстве, выглядит нелогичным. Среди причин кадрового голода можно выделить рост индекса промышленного производства, непрестижность профессии и неудовлетворенность работников условиями труда.

При этом оптимизация штата может быть необходима для повышения эффективности бизнеса. Основными причинами сокращения расходов на содержание персонала являются отрицательная динамика финансовых результатов, снижение производительности труда и фонда оплаты труда, а также автоматизация труда.

Согласно статистике, уровень безработицы остается низким — в марте он составил 2,2%. Однако компании будут больше ориентироваться на гибкие форматы работы: проектную работу, частичную занятость и договоры ГПХ.

Храмова подчеркнула, что все больше компаний переходят на частичный аутсорсинг, передавая часть функций внешним подрядчикам. Это позволяет сэкономить финансовые ресурсы.