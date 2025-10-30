Доцент ГУУ Першина объяснила, что подорожание пиццы связано с ростом стоимости сыра

Согласно данным Россстата, за прошедший год индекс классической пиццы диаметром 30 сантиметров увеличился на 12,36%. Доцент кафедры статистики ГУУ Татьяна Першина в беседе с радио Sputnik объяснила, что рост стоимости пиццы связан с существенным удорожанием сыра и колбасы.

Расчеты показали, что в сентябре 2024 года домашняя пицца стоила 212 рублей, а спустя год ее цена поднялась до 239 рублей. Эти цифры учитывают классический рецепт пиццы, включающий тесто, томатный соус, сыр, колбасу, свежие помидоры и масло.

«Тут важна не только цифра индекса, но и его "структура". Пицца показывает то, что не всегда очевидно: удорожание концентрируется в ингредиентах с высокой долей добавленной стоимости и значимой импортной/сырьевой составляющей — сыр это иллюстрирует предельно наглядно», — отметила специалист.

По словам эксперта, сыр формирует более половины конечной стоимости пиццы и обеспечивает свыше 80% общего подорожания. Першина подчеркнула, что инфляционное давление в основном сосредоточено в сырном сегменте, тогда как другие ингредиенты играют вспомогательную роль.